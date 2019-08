Video zeigt erste Schritte und große Sprünge in Ancestors: The Humankind Odyssey

Morgen startet das neue Spiel von Patrice Désilets, dem Schöpfer des ersten Assassin's Creed. Ancestors: The Humankind Odyssey handelt von den Anfängen der Menschheitsgeschichte, denn im Spiel übernehmen wir eine Horde Primaten, die in einem dichten Dschungel überleben muss. Für ein primitives Wesen ist das aber gar nicht so leicht, deshalb müssen wir sicherstellen, dass die Tiere den verfügbaren Hirnschmalz selbstständig einsetzen, um überlegene Vorgehen zu erlernen. Unsere finnischen Kollegen hatten große Probleme damit, dem Spiel in ihrer Kritik irgendetwas Positives abzugewinnen, doch die kreative Vision ist selbst ihnen klar geworden. Nützt nur alles nichts, wenn man das Game nicht genießen kann oder es keinen sonstigen Anreiz bietet... Schade.

