MAUL-Mission: Wie ein Roboter einen ukrainischen Soldaten rettete, nachdem eine Landmine seinen Fuß in einer "Todeszone" 65 km hinter feindlichen Linien durchbohrt hatte

33 Tage lang lag ein ukrainischer Soldat im Schatten der Frontlinie gefangen, sein Leben balancierte auf einem einzigen Tourniquet, nachdem eine Landmine seinen Fuß durchrissen hatte. Sechs Rettungsversuche waren gescheitert. Fahrzeuge wurden in der sogenannten "Kill Zone" zerfetzt, einem von feindlichen Drohnen überwachten Gebiet, durchsetzt mit Minen und faktisch tabu für menschliche Retter.

Doch die Kameraden des Soldaten weigerten sich, sich zu ergeben. Beim siebten Versuch brachte eine siebenstündige Mission Rettung, nicht durch menschliche Hände, sondern durch Stahl und Einfallsreichtum. Ein gepanzertes, unbemanntes Bodenfahrzeug, das wie ein Sarg geformt und den Spitznamen MAUL trug, kroch mehr als 40 Meilen (65 Kilometer) hinter feindlichen Linien, durchquerte verminte Straßen und wich unerbittlicher Überwachung aus.

Eines seiner Räder wurde unterwegs von einer Mine zerfetzt, und eine feindliche Drohne versuchte zuzuschlagen, während sie den Soldaten zurücktrug, doch die Panzerung der Kapsel hielt. Entgegen aller Erwartungen kehrte der Soldat lebend zurück. "Wenn der Kämpfer nicht aufgab, hatten wir kein Recht aufzugeben", sagen die Sanitäter des Ersten Separaten Sanitätsbataillons der Ukraine, des Teams hinter der waghalsigen Rettung. Videoaufnahmen unten zeigen die MAUL, wie sie langsam durch russisch kontrolliertes Gebiet vorrückt, ihre Metallräder schleifen über Trümmer und Schmutz, unbeeindruckt von Explosionen.