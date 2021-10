Video verrät euch mehr über die Geschichte von Call of Duty: Vanguard

HQ

Activision hat dem Ego-Shooter Call of Duty: Vanguard diese Woche einen neuen Trailer spendiert, der sich der Story-Kampagne widmet. Darin werden die zentralen Protagonisten der Geschichte vorgestellt, die zwar alle fiktiv sind, aber auf echten Soldaten basieren, die vielleicht oder vielleicht auch nicht am Zweiten Weltkrieg teilgenommen haben. Im Verlauf der Handlung werden sich die Einzelschicksale dieser Personen überschneiden, denn am Ende bilden sie eine Spezialeinheit, wie wir sie heute kennen. Call of Duty: Vanguard erscheint am 5. November für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series.

