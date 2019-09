Video leitet Launch von Devil's Hunt ein

Layopi Games und Publisher 1C Company haben uns pünktlich zur morgigen Veröffentlichung von Devil's Hunt einen brandneuen Trailer veröffentlicht. Darin werfen die Studios mit uns zusammen eine "engelsgleiche Perspektive auf den Krieg, der die Erde zerreißt", wie es in der Pressemitteilung heißt. Das Spiel selbst basiert auf dem Roman Equilibrium von Paweł Leśniak und es ist ein Third-Person-Spiel. Wir spielen darin Desmond, der die Welt in diesem Chaos im Gleichgewicht halten soll. Devil's Hunt ist für PC, Xbox One und PS4 erhältlich und kostet knapp 30 Euro. Eine Nintendo-Switch-Version ist ebenfalls geplant.

