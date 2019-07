Video: John Wick Hex bringt euch Gun-Fu bei

Anfang des Jahres erfuhren wir, dass Mike Bithell ein Spiel produziert, das Keanu Reeves' Actionheld John Wick zum Leben erwecken will. Nach der initialen Enthüllung war das Spiel auf der E3 für ausgewählte Vertreter der Presse anspielbar, jetzt haben wir in einem neuen Video weitere Einblicke bekommen.

Bithell hat nämlich Unterstützung vom Stunt-Koordinator Jonathan Eusebio bekommen, der ihm bei der Choreografie der Action hilft. Im neuen Video spricht er über die Entwicklung des speiellen "Gun-Fu"-Spielstils und wie die Action des Films spielerisch umgesetzt wurde. Angesichts der Tatsache, dass Eusebio an Jurassic World, Deadpool 2 und anderen Projekten mitgearbeitet hat, dürfte er mehr als qualifiziert sein, um darüber zu sprechen, was auf dem Bildschirm eigentlich vor sich geht. Gleichzeitig informiert uns Bithell über seinen Storytelling-Aspekt und spricht anschließend darüber, wie sich die Action der Stunts in das Spiel einfügt.

