Video hält Moment fest, in dem Grenzpatrouille einen Radfahrer in Chicago verfolgt, nachdem er "Hey, ich bin kein US-Bürger" gerufen hat

Ein Video, das in der Innenstadt von Chicago aufgenommen wurde, zeigt, wie Grenzschutzbeamte einen Radfahrer verfolgen, der wiederholt ruft, dass er kein US-Bürger sei. "Hey, ich bin kein US-Bürger", sagt er. Jetzt ist das Video viral gegangen. Der Vorfall ereignete sich entlang der Dearborn Street in the Loop, wo der Mann die Beamten verspottete, bevor er schnell davonfuhr. Einmal ließ er sein Handy fallen, woraufhin die Beamten auf ihn zueilten, bevor er es abhob und weiterfuhr. Die Szene spielte sich an einem Tag ab, an dem eine starke Bundespräsenz in der ganzen Stadt zu sehen war, nachdem Trump kürzlich gedroht hatte, Bundesagenten nach Chicago zu schicken, um angeblich die Kriminalität zu kontrollieren. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich in den untenstehenden Videos oder über den folgenden Link tun. Go!