Video hält Moment fest, in dem ein Dieb während eines 7-minütigen Raubüberfalls bei Tageslicht im Louvre eine Kettensäge schwingt

Am Sonntag führen Diebe einen 7-minütigen Raubüberfall bei Tageslicht auf den Louvre durch und entkommen mit Napoleons Kronjuwelen. Jetzt zeigen neu veröffentlichte Aufnahmen den Moment, in dem einer der Diebe eine Kettensäge benutzt, um an Napoleons Kronjuwelen zu gelangen.

Der kurze Clip, der von französischen Medien geteilt wurde, zeigt einen Verdächtigen, der eine gelbe reflektierende Jacke über einem schwarzen Kapuzenpullover trägt und lässig durch das Schutzglas schneidet. Der französische Sender BFMTV berichtet, dass das Filmmaterial direkt aus dem CCTV-System des Museums stammt.

Die Diebe benutzten eine Hubarbeitsbühne, um die Galerie zu erreichen, bevor sie in die Schmuckausstellung eindrangen. Insgesamt wurden neun Gegenstände aus den französischen Kronjuwelen gestohlen, darunter eine diamantene Miederschleife und die Krone von Kaiserin Eugénie de Montijo.

Eines der Stücke, das der Frau von Napoleon III. gehörte, wurde inzwischen geborgen. Die gestohlene Miederschleife, die aus 2.634 Diamanten besteht und 2008 vom Museum für 10,5 Millionen Dollar gekauft wurde, befand sich zuvor in Privatbesitz in den Vereinigten Staaten.

Die Behörden haben die Verdächtigen noch nicht identifiziert, die Berichten zufolge den Raubüberfall in weniger als 10 Minuten ausgeführt haben. Das neue Filmmaterial hat die Faszination der Öffentlichkeit für den dreisten Raubüberfall am Tag erneuert und bietet einen seltenen Einblick in die Präzision und Vorbereitung hinter dem Diebstahl.