Video hält die letzten Momente eines ukrainischen Flüchtlings fest, der in einem Zug in den Vereinigten Staaten erstochen wurde

HQ

Es ist sehr traurig, vor einem Krieg zu fliehen, nur um in einem neuen gefangen zu sein. So erging es diese Woche einer ukrainischen Frau, die kurz zuvor auf der Suche nach einem Neuanfang in den Vereinigten Staaten angekommen war. Überwachungsaufnahmen zeigen, wie sie in einen Zug in North Carolina einstieg und sich auf ihr Handy konzentrierte, bevor ein Mann hinter ihr plötzlich mit einem Messer angegriffen wurde. Die Passagiere eilten zu Hilfe, aber sie wurde noch am Unfallort für tot erklärt. Die Behörden verhafteten den Verdächtigen, der eine lange Geschichte von Gewaltdelikten hat, und klagten ihn wegen Mordes ersten Grades an. Jetzt ist der Vorfall viral gegangen und die Menschen haben eine Kampagne zur Unterstützung ihrer Familie ins Leben gerufen, der Sie sich hier anschließen können. Ruhe in Frieden, Iryna Zarutska.