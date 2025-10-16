HQ

Die ukrainischen Streitkräfte haben am Donnerstag einen groß angelegten russischen Panzerangriff in der Nähe der östlichen Stadt Dobropillia erfolgreich abgewehrt, berichtete die Asow-Brigade. Der Angriff umfasste mehr als 20 gepanzerte Fahrzeuge und zielte auf das Dorf Shakhove, östlich von Dobropillia.

Die Asow-Brigade teilte mit, dass neun russische Panzerfahrzeuge während des Gefechts zerstört wurden. Videoaufnahmen, die von der Brigade gepostet wurden und die Sie sich unten ansehen können, zeigen Kämpfe in der Nähe des Dorfes Malyniwka, etwa 13 km südlich von Schechowe.

Der ukrainische Generalstab äußerte sich nicht sofort, bestätigte aber, dass er in der Region "stabilisierende" Operationen durchführt. Ukrainische Beamte haben auf die anhaltenden Vorstöße in der Nähe von Dobropillia hingewiesen und die russischen Truppen in der Region als zunehmend verwundbar bezeichnet.

Dobropillia liegt strategisch nah am logistischen Knotenpunkt Pokrowsk, einem wichtigen Ziel für die russischen Streitkräfte, die durch die Region Donezk nach Westen vorrücken. Selenskyj betonte diese Zugewinne als Beweis für die Fähigkeit Kiews, der langsamen Vorwärtsdynamik Russlands entgegenzuwirken.

Ein russischer Militärblogger unter dem Namen "Voenny Osvedomitel" behauptete, die russischen Streitkräfte hätten versucht, ihre Stellungen in der Nähe von Dobropillia zu erweitern, sagte aber, ukrainische Bilder deuteten darauf hin, dass die Panzerkolonne entdeckt und getroffen worden sei.

Das ukrainische Militär fügte hinzu, dass es in den letzten Monaten 182 Quadratkilometer Territorium in der Nähe von Dobropillia zurückerobert habe, was die anhaltenden territorialen Verschiebungen in der Region unterstreicht. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!