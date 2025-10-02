HQ

Ein neues Video, das in den sozialen Medien veröffentlicht wurde, scheint zu zeigen, wie Mitglieder des Kastuś Kalinoŭski-Regiments (eine Einheit belarussischer Freiwilliger, die mit den ukrainischen Streitkräften kämpfen) aus einem rasenden Humvee springen, nachdem das Fahrzeug von einer Drohne getroffen wurde und Feuer fing.

Das Kastus-Kalinoŭski-Regiment, das im März 2022 nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine aufgestellt wurde, kämpft an der Front in Kiew und setzt sich für die Befreiung von Belarus von seinem prorussischen Regime ein. Ihr Motto: "Befreiung von Belarus durch die Befreiung der Ukraine".

In dem Clip sind Soldaten in dem in den USA hergestellten Humvee zu sehen, von denen einer ein Maschinengewehr durch das Dach steuert, bevor unter dem Fahrzeug eine Explosion ausbricht. Die Aufnahmen zeigen, wie sich Truppen auf dem Boden wälzen und in Sicherheit sprinten, während Rauch und Feuer das Fahrzeug verzehren.

Das Kastus-Kalinoŭski-Regiment ist zu einem Symbol der belarussischen Solidarität mit der Ukraine geworden, da seine Mitglieder weiterhin an der Seite der ukrainischen Streitkräfte gegen Russland kämpfen. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich unter folgendem Link tun. Go!