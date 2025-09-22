Video hält den Moment fest, in dem ukrainische F-16-Kampfflugzeuge versuchen, russische Raketen in einem massiven Nachtangriff vom Himmel zu schießen

HQ

Ein neues Video, das von der ukrainischen Luftwaffe auf einem Telegram-Kanal veröffentlicht wurde, hält den Moment fest, in dem F-16-Kampfjets in Aktion traten, um den Großteil eines massiven russischen Raketen- und Drohnenbeschusses über Nacht abzufangen.

Die russischen Streitkräfte feuerten insgesamt 619 Luftbedrohungen ab, darunter 579 Drohnen vom Typ Shahed, 40 Raketen verschiedener Typen und ballistische Geschosse, während die ukrainische Verteidigung 552 Drohnen, zwei ballistische Raketen und 29 Marschflugkörper vom Typ Kh-101 neutralisierte.

Der nächtliche Angriff war auch der erste Kampfeinsatz von von Frankreich gelieferten Mirage-2000-Jets, die einen Kh-101-Marschflugkörper abfingen. "Der Löwenanteil der heute abgeschossenen Kh-101-Marschflugkörper wurde von ukrainischen Kampffalken zerstört", teilte die Luftwaffe mit.