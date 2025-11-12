Video hält den Moment fest, in dem Russlands erster humanoider KI-Roboter Sekunden nach seinem Auftritt auf der Bühne zu Rocky-Soundtrack zu Boden fällt: "Hat die erste Runde nicht überstanden"

HQ

Russlands erster humanoider KI-Roboter fiel nur wenige Sekunden nach seiner großen Enthüllung in Moskau auf die Nase, um die Fortschritte des Landes bei im Inland produzierter künstlicher Intelligenz und Robotik hervorzuheben.

Der Roboter mit dem Namen AIdol wurde am Montag von der russischen Robotikfirma Idol auf einer Technologieveranstaltung vorgestellt. Wenige Augenblicke nach den ersten Schritten verlor die Maschine das Gleichgewicht und stürzte zu Boden, wobei Teile über die Bühne verstreut wurden, als das Personal einen Vorhang über die Szene zog.

Entwickler geben Kalibrierungsproblemen die Schuld

Der CEO von Idol, Vladimir Vitukhin, führte den Vorfall auf Kalibrierungsfehler zurück und wies darauf hin, dass sich der Prototyp noch in der Testphase befindet. "Ich hoffe, dass dieser Fehler zu einer Erfahrung wird", sagte er. Trotz des Rückschlags bezeichnete das Unternehmen AIdol als einen wichtigen Schritt in Richtung Russlands Eigenständigkeit in der Robotik.

Der Roboter wird von einer 48-Volt-Batterie angetrieben, die einen Betrieb von bis zu sechs Stunden ermöglicht und derzeit zu 77 % aus in Russland hergestellten Komponenten besteht, eine Zahl, die Idol bei zukünftigen Modellen auf 93 % erhöhen will. Obwohl AIdol noch nicht in der Lage ist, stabil zu gehen, behauptete Vitukhin, dass der Roboter "lächeln, denken und überrascht sein kann, genau wie ein Mensch".

Die öffentliche Reaktion in den russischen sozialen Medien ließ nicht lange auf sich warten, viele Nutzer teilten die gescheiterte Demonstration und fragten, warum ein unfertiger Prototyp gezeigt wurde. Idol hat AIdol inzwischen aus der öffentlichen Ausstellung genommen, um seine Gleichgewichts- und Kontrollsysteme zu überprüfen.