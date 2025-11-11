Video hält den Moment fest, in dem russische Truppen im "Mad Max-Stil" auf Motorrädern und Dächern ramponierter Autos und Lieferwagen in Pokrowsk einmarschieren

HQ

Eine neblige Straße nach Pokrowsk verwandelte sich diese Woche in eine fast filmreife Szenerie. Ein neues Video zeigt russische Soldaten, die auf Motorrädern fahren und sich an den Dächern zerbrochener, türloser Fahrzeuge festklammern, während sie in die umkämpfte ukrainische Stadt einfahren.

Der improvisierte Konvoi (teils Motorräder, teils zerstörte Vans, die alle durch Trümmer rollten) zog in den sozialen Medien sofort viele Vergleiche mit Mad Max auf sich, dem Film von 1979, der für seine chaotischen, provisorischen Maschinen und seine postapokalyptische Energie bekannt war.

Auf den Aufnahmen, die von russischen Kriegsbloggern geteilt wurden, kriechen Fahrzeuge durch dichten Nebel, auf denen Soldaten sitzen, andere hängen an den Seiten und eine Drohne, die am Straßenrand ruht. Der Look hat die "Mad Max"-Kommentare inspiriert.

Gegensätzliche Darstellungen, während sich die Schlacht um Pokrowsk verschärft

Russland teilte am Dienstag mit, dass seine Streitkräfte weiter nach Pokrowsk und Kupiansk vorgedrungen seien und damit die monatelangen Bemühungen fortsetzten, die ukrainischen Stellungen in der östlichen Region Donezk enger zu umzingeln.

Moskau beharrt darauf, dass die Sicherung von Pokrowsk, der neuen Frontlinie in der Ukraine (die von russischen Medien oft als "Tor nach Donezk" bezeichnet wird), eine Plattform für den Vormarsch in Richtung Kramatorsk und Slowjansk schaffen würde.

Die Ukraine bestätigte, dass sich derzeit etwa 300 russische Soldaten in der Stadt befinden, und fügte hinzu, dass Moskau den jüngsten starken Nebel genutzt habe, um mehr Truppen zu bewegen. Kiew bestreitet russische Behauptungen, Pokrowsk sei vollständig eingekesselt und erklärt, die Nachschublinien zum nahe gelegenen Myrnohrad seien weiterhin offen.

Open-Source-Karten beider Seiten zeigen, dass sich russische Einheiten aus mehreren Richtungen nähern, während die ukrainischen Streitkräfte in der Umgebung von Dobropillia einen Gegenangriff geführt haben. Der ukrainische Oberbefehlshaber sagt, Russland konzentriere rund 150.000 Soldaten, um Pokrowsk einzunehmen.

Moskau behauptet, mehr als 19 Prozent der Ukraine zu kontrollieren, eine Zahl, die in etwa mit der ukrainischen Kartierung der Frontveränderungen übereinstimmt. Keiner der Schlachtfeldberichte von beiden Seiten konnte jedoch unabhängig überprüft werden. Videomaterial finden Sie in den folgenden Beiträgen.