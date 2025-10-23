Video hält den Moment fest, in dem eine russische Drohne eine belebte Kreuzung in der ukrainischen Stadt Sumy trifft

HQ

Shahed-Drohnen machen seit Beginn des Krieges in der Ukraine Schlagzeilen. Jetzt zeigen neue Aufnahmen, wie eine Drohne fliegt und bei einem Sumy-Angriff vor wenigen Stunden explodiert. Die Explosion, das Geräusch, das sie macht... Dies könnte eines der klarsten Aufnahmen sein, die bisher aufgenommen wurden.

Dank des Videos eines Zuschauers können wir den genauen Moment sehen, in dem die Drohne am 21. Oktober 2021 auf eine belebte Kreuzung in der ukrainischen Stadt Sumy trifft. Der Aufprall verursacht eine dramatische Explosion, bei der Trümmer über die Straße verstreut werden und Fahrzeuge von der Explosion erfasst werden.

Jetzt... Die meisten Medien berichten, dass es sich bei der Drohne um eine Shahed handelt, eine im Iran entwickelte Kamikaze-Langstreckendrohne. Es könnte sich aber auch um einen russischen Geran handeln, im Wesentlichen eine Kopie des Shahed. Aufgrund der Entfernung konnten wir jedoch nicht vollständig verifizieren, um welche Drohne es sich handelt.

Die Hauptunterschiede liegen in den Verfeinerungen: Shahed-Drohnen wurden für eine höhere Genauigkeit entwickelt, während die Geran-Varianten die Anpassung Russlands widerspiegeln und oft nicht die gleiche Präzision aufweisen (auch wenn sie jetzt besser werden). Wenn Sie es wissen, lassen Sie es uns natürlich in den Kommentaren wissen.