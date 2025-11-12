Video hält den Moment fest, in dem eine neu gebaute, 2.500 Fuß lange Brücke in China innerhalb von Sekunden einstürzt

HQ

Eine neu gebaute Brücke in Chinas südwestlicher Provinz Sichuan stürzte am Dienstag ein. Neue Aufnahmen zeigen, wie sich das Bauwerk in Sekundenschnelle auflöst und riesige Staubwolken über den Berghang aufsteigen.

Die örtlichen Behörden bestätigten, dass es keine Verletzten gab, nachdem die 2.487 Fuß hohe Hongqi-Brücke in der Stadt Barkam gegen 16 Uhr Ortszeit teilweise nachgegeben hatte. Beamte sagten, ein Erdrutsch habe den Einsturz der Zufahrtsrampe und des Straßenbetts der Brücke verursacht.

Die Behörden hatten vor dem Einsturz Risse festgestellt

Die Polizei hatte die Brücke in der Nacht zuvor für den Verkehr gesperrt, nachdem sie in der Nähe Risse und instabile Hänge festgestellt hatte. Ein Video zeigt, wie eine Seite der Brücke auseinanderbricht und in den Fluss stürzt, so dass der verbleibende Teil gefährlich hängt.

Die Hongqi-Brücke, die im April eröffnet wurde, wurde als lokaler technischer Meilenstein gefeiert und kostete über einen Zeitraum von 19 Monaten rund 1,3 Millionen US-Dollar. Sie war Teil einer wichtigen nationalen Route, die Sichuan mit Tibet verband.

Sicherheitsbedenken angesichts des rasanten Baubooms in China

Der Auftragnehmer der Brücke, die Sichuan Road & Bridge Group, hat inzwischen Werbematerialien zur Feier des Projekts von seiner Website entfernt. Chinas staatlich getriebener Vorstoß für massive Infrastrukturprojekte ist seit langem ein wichtiger Motor der regionalen Entwicklung.

Das Tempo der Bauarbeiten hat jedoch wachsende Bedenken hinsichtlich der Sicherheitsstandards aufkommen lassen. Im August kamen 12 Arbeiter ums Leben, als eine im Bau befindliche Brücke in der Provinz Qinghai einstürzte, was die anhaltenden Risiken beim Ausbau der Infrastruktur des Landes verdeutlicht.