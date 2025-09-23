Video hält den Moment fest, in dem eine große Drohne über den Flughafen Kopenhagen fliegt

HQ

Ein Video, das am Dienstag aufgetaucht ist, wird als möglicherweise den Moment untersucht, in dem Drohnen über oder ganz in der Nähe des Flughafens Kopenhagen flogen, was zu großflächigen Luftraumsperrungen in Skandinavien und einem Gerangel um Antworten führte.

Am Montagabend entdeckten die Behörden in Dänemark zwei oder drei große nicht identifizierte Drohnen am Himmel über dem Flughafen Kopenhagen. Nach Angaben der Polizei wurden die Drohnen beobachtet, wie sie sich aus mehreren Richtungen näherten, ihre Lichter ein- und ausschalteten und stundenlang verweilten, bevor sie verschwanden. Angesichts der Gefährdung von Flugzeugen, Passagieren und Flughafeninfrastruktur wurden alle Starts und Landungen auf dem Flughafen für fast vier Stunden ausgesetzt.

Gleichzeitig war auch der Flughafen Oslo in Norwegen von Drohnensichtungen betroffen. Der Flugverkehr dort wurde für einige Stunden auf eine einzige Start- und Landebahn reduziert, bevor der Betrieb wieder aufgenommen wurde.

Die dänische Polizei hat den Auslöser des Vorfalls in Kopenhagen öffentlich als "fähig" bezeichnet, als jemanden, der über die Werkzeuge, Fähigkeiten und die bewusste Absicht verfügt, diese Fähigkeiten zu demonstrieren. Die Ermittler sind jedoch nicht zu dem Schluss gekommen, ob es sich um feindliche Absichten handelte.

Tausende von Reisenden waren von der Störung betroffen: Etwa 50 Flüge wurden umgeleitet und fast 20.000 Passagiere waren von Annullierungen oder Verspätungen betroffen.

Die Behörden untersuchen, ob die Ereignisse in Kopenhagen und Oslo miteinander in Verbindung stehen. Bisher wurden keine Verdächtigen identifiziert. Zu den Theorien, die untersucht werden, gehört, ob die Drohnenaktivität lediglich als technische Vorführung, als Test durch einen unbekannten Piloten oder als etwas Strategischeres gedacht war. Einige dänische Behörden schlossen Verbindungen zu "hybriden Angriffen" nicht aus, ein Begriff, der zunehmend verwendet wird, um nicht-konventionelle Operationen zu beschreiben, die die Grenzen zwischen zivilen, militärischen und geheimen Aktivitäten verwischen.

Das fragliche Video wurde noch nicht vollständig authentifiziert. Die Geolokalisierung und das Timing werden noch analysiert. In der Zwischenzeit werden Reisende dringend gebeten, sich bei ihren Fluggesellschaften zu erkundigen, da es weiterhin zu Verspätungen und Annullierungen kommt, obwohl beide Flughäfen inzwischen wieder geöffnet sind.

Während die skandinavischen Sicherheitsdienste ihre Ermittlungen koordinieren, hat diese Episode schwierige Fragen darüber aufgeworfen, wie gut die großen Verkehrsknotenpunkte auf Drohnenangriffe vorbereitet sind und wie man zwischen gefährlichen Handlungen und Provokationen unterscheidet, die auf den ersten Blick weniger schädlich erscheinen.

