Video hält den Moment fest, in dem eine Drohne über den Flughafen Aalborg fliegt

Nicht identifizierte Drohnen erzwangen die vorübergehende Schließung mehrerer Flughäfen in Westdänemark, darunter wichtige Drehkreuze in Aalborg und Billund, nachdem sie über Nacht in Sperrzonen gesichtet worden waren, und weitere Sichtungen wurden in der Nähe von Esbjerg, Sonderborg und dem Luftwaffenstützpunkt Skrydstrup, der Heimat dänischer Kampfjets, gemeldet. Jetzt zeigt ein Video ein tieffliegendes Objekt in der Nähe des dänischen Flughafens Aalborg, der am Mittwoch wegen Drohnenaktivitäten in seinem Luftraum für zivile und militärische Flüge gesperrt wurde, ein paar Tage nachdem ähnliche Vorfälle den Flughafen von Kopenhagen geschlossen hatten. Was halten Sie davon? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich im Video unten oder über den folgenden Link tun. Go!