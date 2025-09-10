Video hält den Moment fest, in dem ein Tierpfleger in Thailand von Löwen bei lebendigem Leib gefressen wird, während Touristen vor lauter Schrecken zusehen

HQ

Ein ruhiger Morgen in Safari World verwandelte sich in einen reinen Albtraum, als ein Tierpfleger bei lebendigem Leib von einem Rudel Löwen verschlungen wurde, während entsetzte Touristen ungläubig aufschrien. Der grausame Angriff ereignete sich gegen 11 Uhr Ortszeit und ließ die Zuschauer traumatisiert zurück, und die Behörden bemühten sich, das Blutbad einzudämmen.

Augenzeugen berichten, dass der Mann, als er im offenen Gehege aus seinem Jeep stieg, sofort von den wilden Raubtieren angegriffen wurde. Dann brach Panik aus, als Touristen und Zoomitarbeiter hektisch hupten und schrien und vergeblich versuchten, die Löwen zu vertreiben.

Drei oder vier weitere Löwen schlossen sich dem Wahnsinn an, zogen den Tierpfleger zu Boden und bissen ihn gnadenlos. Der Angriff dauerte etwa 15 erschütternde Minuten, bevor die Zoobeamten schließlich einschritten, aber es war zu spät und der Mann wurde im Krankenhaus für tot erklärt.

Die Durchfahrtsumzäunung wurde sofort geschlossen und hinterließ ein krasses Bild des Gemetzels und eine erschreckende Erinnerung an die rohe Kraft der Natur, und immer noch Blut befleckte den Boden, an dem sich die Tragödie ereignete.

Safari World, berüchtigt für seine umstrittenen Tierattraktionen, hat noch keine offizielle Erklärung veröffentlicht. Tierschutzgruppen, darunter PETA, kritisieren den Park seit langem und verweisen auf die schlechte Behandlung und Ausbeutung der Tiere.

Dieser schreckliche Vorfall erinnert an eine ähnliche Tragödie Anfang des Jahres, als ein Tierpfleger in Mariupol in der Ukraine von einem seltenen weißen bengalischen Tiger zu Tode zerfleischt wurde, was die extremen Gefahren unterstreicht, denen diejenigen ausgesetzt sind, die aus nächster Nähe mit den tödlichsten Tieren der Welt arbeiten. Jetzt setzen die Behörden die Ermittlungen fort, und der Park steht weiterhin unter intensiver Beobachtung, nachdem sich der heutige Albtraum vor Dutzenden von traumatisierten Besuchern abgespielt hat.