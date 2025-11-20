KI-gesteuerter Roboter tanzt für Putin, mit viel auf dem Spiel... nur wenige Tage nachdem einer seiner Gefährten gestolpert war

HQ

Ein neues Video aus Russland. Diesmal beobachtet Putin, wie ein KI-gesteuerter humanoider Roboter während einer Technologieausstellung tanzt, die von Sberbank, Russlands größter Bank, organisiert wurde.

Der Roboter, der Green genannt wurde, stellte sich dem Präsidenten als "der erste russische Humanoide mit eingebetteter künstlicher Intelligenz" vor, bevor er eine choreografierte Routine zu seinem Lieblingstrack aufführte.

"Mein Name ist Green. Ich bin der erste russische humanoide Roboter mit integrierter künstlicher Intelligenz. Das bedeutet, dass ich nicht nur ein Programm auf einem Bildschirm bin, sondern eine physische Verkörperung von Technologie", sagte der Roboter dem Präsidenten.

Der russische Präsident Wladimir Putin beobachtete die Vorführung genau, wobei sein Sicherheitsteam darauf achtete, dass der Roboter auf sicheren Abstand blieb. Später beschrieb er den Tanz als "sehr schön" und dankte Green, bevor er seine Tour durch die Ausstellung fortsetzte.

Die Veranstaltung folgt auf ein weniger elegantes Debüt eines weiteren russischen Roboters, Aidol, der nur wenige Tage zuvor bei einer Moskauer Präsentation auf die Nase gefallen war. Dieses Missgeschick erregte online erhebliche Aufmerksamkeit und machte Greens flüssige Darbietung zu einem Hochdruckmoment.