Video hält den Moment fest, in dem die USA Kampfjets abfangen, um russische Atombomber vor Alaska abzufangen

HQ

Die Vereinigten Staaten und Kanada haben am Donnerstag Kampfjets losgeschickt, um vier russische Militärflugzeuge abzufangen, die sich der Küste Alaskas nähern, während die Spannungen zwischen der NATO und Russland weiter zunehmen.

Das North American Aerospace Defense Command (NORAD) bestätigte, dass die russischen Jets am Donnerstag in die Luftverteidigungszone von Alaska eingedrungen sind, aber nicht in den Luftraum der Vereinigten Staaten oder Kanadas eingedrungen sind.

Jetzt zeigen vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichte Aufnahmen, wie die Flugzeuge, darunter Tu-95MS "Bear"-Bomber, von Su-30SM-Kampfflugzeugen über der Beringstraße und dem Ochotskischen Meer eskortiert werden. Wenn Sie sich das Filmmaterial ansehen möchten, können Sie dies natürlich unten tun.

Inzwischen haben die NATO-Verbündeten eine feste Haltung eingenommen. Die Europäische Union warnte Russland, sie sei "bereit, alle Flugzeuge abzuschießen", wenn die Verstöße anhalten. Berichten zufolge haben ungarische Kampfjets fünf russische Flugzeuge über der Ostsee in der Nähe des lettischen Luftraums abgefangen.

Die britische Parlamentsabgeordnete Yvette Cooper verurteilte Moskaus "provokative und rücksichtslose" Luftraumverletzungen in den letzten Wochen und betonte, dass "die Sicherheit der Ukraine unsere Sicherheit ist" und warnte, dass bei fortgesetzten Übergriffen eine direkte Konfrontation zwischen der NATO und Russland riskiert werde.

Die Eskalation folgt auf eine Reihe von Zwischenfällen am europäischen Luftraum, darunter zwei russische MiG-31-Kampfflugzeuge, die letzte Woche für 12 Minuten in den estnischen Luftraum eingedrungen sind. Die NATO bezeichnete diese Übergriffe als Teil eines "breiteren Musters zunehmend unverantwortlichen russischen Verhaltens".