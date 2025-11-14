Video hält den Moment fest, in dem die Ukraine neue "Long Neptune"-Raketen mit einer Reichweite von bis zu 1.000 Kilometern auf Russland abfeuert (fast viermal so groß wie die ursprüngliche Neptune)

HQ

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat bestätigt, dass Kiew seine neuen Long Neptun-Raketen gegen Ziele in Russland eingesetzt hat. Am 14. November veröffentlichtes Filmmaterial zeigt die R-360L-Marschflugkörper in Aktion, was einen wichtigen Schritt in der ukrainischen Langstreckenangriffsfähigkeit darstellt.

Laut Selenskyj sind die Angriffe eine gerechte Antwort auf die anhaltende Aggression Russlands. Er lobt das Raketenprogramm und weist darauf hin, dass die ukrainischen Raketen jeden Monat immer präzisere und aussagekräftigere Ergebnisse liefern, was die wachsende Raffinesse der Verteidigungstechnologie des Landes widerspiegelt.

Größer, stärker, größere Reichweite

Die R-360L hat eine Reichweite von bis zu 1.000 Kilometern, fast viermal so viel wie die ursprüngliche Neptun-Rakete. Der Sprengkopf wurde von 150 Kilogramm auf 260 Kilogramm erhöht, was eine tiefere Durchdringung und eine höhere Sprengkraft gegen befestigte Ziele ermöglicht.

Das Long Neptune-Design der Ukraine ermöglicht auch eine einstellbare Treibstoffkapazität, um bei Bedarf eine größere Nutzlast zu transportieren, was Flexibilität für zukünftige Upgrades bietet. Selenskyj hebt die allgemeine Wirksamkeit der im Inland hergestellten ukrainischen Langstreckensysteme hervor, darunter die Palianytsja-Raketendrohne, die bereits zehn Treffer auf russische Militärstellungen bestätigt hat.