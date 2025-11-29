Die Ukraine greift mit Marinedrohnen zwei russische Schattenflottentanker im Schwarzen Meer an

HQ

Die Ukraine hat zwei Tanker, die mit Russlands sogenannter "Schattenflotte" in Verbindung stehen, mit Marinedrohnen im Schwarzen Meer getroffen, teilte ein Sicherheitsbeamter der SBU am Samstag mit, nachdem türkische Behörden einen Tag zuvor Explosionen und Brände an Bord von zwei Schiffen nahe dem Bosporus gemeldet hatten.

Die gemeinsame SBU-Marine-Operation richtete sich gegen die Kairos und die Virat, beide leere und auf dem Weg zum russischen Ölterminal Noworossijsk, so der Beamte. Die Ukraine sagt, die Schiffe seien Teil einer Flotte gewesen, die Moskau zum Transport von sanktioniertem Öl einsetzt.

Von ukrainischen Sicherheitsdiensten veröffentlichte Aufnahmen (die Sie in den untenstehenden Videos sehen können), zeigen, wie die Schiffe schwere Schäden erleiden. "Beide Tanker wurden faktisch außer Dienst gestellt", sagt der Beamte und argumentiert, dass die Angriffe den russischen Öltransport stören würden.

Turkey teilte mit, dass Rettungsaktionen für die Besatzungsmitglieder gestartet wurden, nachdem die Explosionen die beiden Tanker am Freitag getroffen hatten. Es äußerte sich nicht zur Quelle der Explosionen. Kiew hat wiederholt stärkere internationale Maßnahmen gegen Russlands Schattenflotte gefordert, die dem Kreml erlaubt, weiterhin Öl zu exportieren und seinen Krieg trotz westlicher Beschränkungen zu finanzieren.