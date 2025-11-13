Video hält den Moment fest, in dem die Ukraine mit einem Mi-8-Hubschrauber in voller Geschwindigkeit über eine russische Shahed-136-Drohne fliegt und sie mit einem M134-Minigewehr abschießt

HQ

Eine ukrainische Hubschrauberbesatzung des Mi-8 hat Berichten zufolge während einer neuen Welle ukrainischer Angriffe auf Moskau eine russische Shahed-136-Kampfdrohne mit einer montierten Minigun abgeschossen. Ein Video, das in den sozialen Medien kursiert, zeigt, wie die im Iran hergestellte Drohne in Flammen aufgeht, nachdem sie von anhaltenden Schüssen getroffen wurde.

Kiew verschärft Drohnenkrieg

Die dramatischen Aufnahmen unterstreichen die wachsende Abhängigkeit der Ukraine von mobiler Luftabwehr und Drehflügler-Taktiken, um Russlands anhaltendem Drohnenbeschuss entgegenzuwirken. Die Shahed-136 (im russischen Dienst auch als "Geran-2" bekannt) war ein wichtiger Bestandteil der Langstreckenangriffe Moskaus auf die ukrainische Infrastruktur.

Kiew hat in den letzten Wochen seine grenzüberschreitenden Drohnen- und Raketenangriffe verstärkt, wobei russische Beamte von mehreren Eingriffen in den Luftraum in der Nähe von Moskau und Belgorod berichteten. Die ukrainischen Streitkräfte behaupten, dass ihre jüngsten Gegenangriffe darauf abzielen, den russischen Drohnenstartbetrieb und die Produktionsstätten zu stören.

Das Video des Abfangens in der Luft ist viral gegangen, und Militäranalysten wiesen auf die seltene Präzision und Kontrolle hin, die erforderlich ist, um eine sich schnell bewegende Drohne mit einem Hubschraubergeschütz zu zerstören. Schauen Sie sich nun das Filmmaterial in den folgenden Beiträgen an.