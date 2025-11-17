HQ

Neues Filmmaterial aus dem Russland-Ukraine-Krieg. Diesmal ein Video, das viral ging, nachdem ein Schwein auf eine Antipersonenmine trat, die von sich zurückweichenden ukrainischen Truppen hinterlassen worden war, und damit das Leben russischer Soldaten in der Nähe rettete. Das Schwein, erschrocken von den Truppen, rannte einen Weg entlang, bevor seine hinteren Hufe das Gerät auslösten und eine Rauchwolke bildeten, während die Soldaten unversehrt blieben.

Der genaue Ort und das Datum des Videos sind unklar, aber es wurde heute auf verifizierten Social-Media-Kanälen geteilt. Die Kämpfe gehen in Städten wie Porowsk weiter, wo russische Vorstöße voraussichtlich in Richtung Donezk vorrücken werden. Ukrainische Verteidigungsbeamte, darunter Generalmajor Wadym Skibitskyj, haben die strategischen Bewegungen der russischen Truppen in der Region hervorgehoben.

Im militärischen Bereich hat die Ukraine weiterhin Angriffe innerhalb Russlands durchgeführt, darunter einen kürzlichen Angriff auf eine Ölraffinerie in der Nähe von Moskau. Obwohl ungewöhnlich, können Vorfälle wie dieser in vielen Fällen eine viel bessere Verständlichkeit der Realitäten des Krieges bieten als allgemeine Vorfälle oder Statistiken. Wenn Sie also Interesse daran haben, sie zu sehen, können Sie dies im untenstehenden Beitrag tun.