Video hält den Moment fest, in dem Charlie Kirk bei der Utah Rally tödlich in den Nacken geschossen wird

Inhaltswarnung: Dieser Artikel enthält grafische Inhalte.

Charlie Kirk wurde am Mittwochabend während einer Kundgebung an der Utah Valley University erschossen. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, aber nur zwei Stunden später für tot erklärt, was Schockwellen durch die amerikanische politische Landschaft schickte.

Doch bevor die Nachricht von seinem Tod überhaupt in die Schlagzeilen kam, hatte das Internet die Tragödie bereits aufgegriffen und Schock und Unglauben auf der ganzen Welt verbreitet. Innerhalb weniger Minuten nach dem Angriff überfluteten rohe, chaotische Videos, die von Menschen in der Menge aufgenommen wurden, die sozialen Medien.

Aufnahmen, die zeigen, wie Kirk von einer Schusswunde am Hals zusammenbricht, explodierten auf X und wurden in nur wenigen Stunden über 11 Millionen Mal angesehen. Von dort aus verbreiteten sich die Videos auf den anderen Plattformen, oft neu verpackt mit Grafiken, Kommentaren und Archivclips von Kirk.

Die Ausbreitung des Virus war nicht mehr aufzuhalten. Auf X verstärkten Accounts wie Uncensored News und Breaking911 (via The New York Times) die Clips, wobei einige Posts in weniger als einer Stunde Millionen von Aufrufen erzielten. Selbst als die Moderatoren sich beeilten, erwiesen sich die Takedowns als inkonsistent.

Einige Videos verschwanden, während andere fast sofort in neuen Uploads wieder auftauchten. Auf YouTube hat Google Altersbeschränkungen eingeführt und Dutzende von Videos entfernt, aber es tauchten immer mehr auf. Meta bezeichnete einige Clips als "sensibel", ließ andere jedoch unberührt.

Und auf der Plattform von Elon Musk, wo die Zensurregeln lockerer sind, verbreitete sich das Filmmaterial am schnellsten. Für viele fühlte es sich an wie ein Déjà-vu. Experten zogen schnell Parallelen zu Christchurch, Pittsburgh und sogar zur ISIS-Propaganda, Momente der Gewalt, die mit der Kamera festgehalten wurden.

Hunderte von Menschen antworteten auf Musks Posts und baten darum, die Videos aus Respekt vor Kirks Familie und Kindern zu entfernen. Aber mit Millionen von Shares, die bereits protokolliert wurden, und unzähligen Kopien, die im Schatten zirkulierten, war der Geist aus der Flasche.