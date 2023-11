Video Games in Concert kehrt nächstes Jahr nach Großbritannien zurück

HQ

Es scheint, als ob die Leute es wirklich genießen, Videospielmusik live von einem Symphonieorchester zu hören, da Video Games in Concert angekündigt hat, dass es 2024 für eine landesweite Tournee nach Großbritannien zurückkehren wird.

Laut Eurogamer wird das Orchester auf der Tour in fünf Städte in England reisen, wobei die Gastgeberstädte Brighton, Liverpool, Wolverhampton, Manchester und Bournemouth sind.

Das Orchester wird Songs aus The Last of Us, World of Warcraft, God of War: Ragnarök, Starfield, The Legend of Zelda, Resident Evil, Horizon Forbidden West und mehr.

Die genauen Daten und Veranstaltungsorte für die UK-Tour 2024 lauten wie folgt:



11. Mai - Brighton Centre



12. Mai - Liverpool Empire



17. Mai - Wolverhampton Civic Hall



18. Mai - Manchester Apollo



19. Mai - Bournemouth BIC



Wirst du zu einer der Shows gehen?