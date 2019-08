Video: Gameplay-Premiere von Need for Speed Heat zur Gamescom

Need for Speed Heat war heute Abend auf der Gamescom Opening Night Live ebenfalls ein Thema, schließlich erscheint das Rennspiel bereits am 8. November für PC, PS4 und Xbox One. Ghost Games hat eine Begleit-App namens Need for Speed Studio für Android- und iOS-Geräte veröffentlicht, in der Fans einen Vorgeschmack auf die künftigen Anpassungsoptionen erhalten. Ansonsten sah das Gameplay ziemlich fit aus, Optik und Präsentation machen jedenfalls einen soliden Eindruck. Neben lizenzierten Karren und junggebliebener Story muss aber natürlich auch die Fahrphysik mithalten. Lootboxen scheinen aber immerhin abgeschrieben worden zu sein.

