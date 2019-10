Video führt RPG-Mechaniken von Dragon Ball Z: Kakarot ein

Dragon Ball zählt seit jeher zu den Kampfspielen, weil das zugegeben auch naheliegend ist. Das neueste Game, Dragon Ball Z: Kakarot, konzentriert sich stattdessen auf traditionelle RPG-Mechaniken, eine große, offene Welt mit Missionen und Nebenbeschäftigungen. Der Kampf spielt zwar natürlich noch immer eine Rolle, wird von all den anderen Faktoren jedoch beeinflusst. Diese Kombination hat uns der Entwickler CyberConnect2 kürzlich in einem Video vorgestellt und darin aufgelistet, was Fans vor dem Start wissen sollten. Wir bekommen zudem neue Bilder aus der Buu-Saga, die eine der Geschichten sein wird, die wir im Spiel sehen werden, sobald es im Januar startet.

Zwei neue RPG-Mechaniken wurden im Detail vorgestellt, darunter das Community Board. Dort erhalten wir Seelen-Embleme, die für den Abschluss bestimmter Quests oder Fortschritte in der Geschichte ausgehändigt werden. Mit diesen Gegenständen dürfen wir Power-Ups und Boni freischalten und versteckte Dialoge mit verschiedenen Charakteren anhören. Außerdem gibt es das Übungsgelände, auf dem wir außerhalb des Story-Modus gegen Z-Krieger, Feinde aus der Vergangenheit oder uns selbst kämpfen. Durch das intensive Training lernen wir neue Angriffe oder verbessern vorhandene Attacken. Als Beispiel wird die Umwandlung von Kamehameha ins Super-Kamehameha angegeben.

Das V-Jump-Magazin (via Gematsu) hat in seiner neuesten Ausgabe, die am Wochenende in Japan veröffentlicht wurde, einen Teil des Inhalts des Buu-Handlungsbogens vorgestellt, der das narrative Rahmenthema von Dragon Ball Z: Kakarot sein wird. Ein erwachsener Gohan und die Fusion Vegito wurden in diesem Zuge vorgestellt. Jetzt berichtet Bandai Namco auf ihrer Webseite darüber und teilt ein Dutzend neuer Bilder, auf denen wir die Adaption dieser Charaktere sehen. Zum Schluss folgen noch einige Szenen aus dem großen Kampf gegen Buu Kid. Die Premiere von Dragon Ball Z: Kakarot ist auf PS4, Xbox One und PC auf den 17. Januar datiert.