Video erklärt Konzept der Anime-Anthologieserie Star Wars: Visions

Im September startet bei Disneys Streamingdienst ein ungewöhnliches Star-Wars-Projekt. In 9 Anime-Folgen bringen verschiedene Regisseure ihre Vision der Marke ein und erzählen jeweils abgeschlossene Geschichten. Stilistisch sollen sich die Folgen stark von einander unterscheiden. Auf dem Papier klingt Star Wars: Visions ein wenig wie eine Anime-Version der Nexflix-Serie Love, Death, and Robots im Star-Wars-Universum.

Ein brandneues, knapp dreiminütiges Video erläutert das Konzept von Star Wars: Visions und zeigt erste Einblick in verschiedene Episoden. Wir dürfen gespannt sein, was uns am 22. September auf Disney+ erwartet! Hier geht es zum Video: