Video, in dem ein israelischer Minister festgenommene Aktivisten aus der Flottille demütigt, löst Empörung innerhalb und außerhalb Israels aus

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Ein Video, das Israels Sicherheitsminister Itamar Ben Gvir in den Internierungslagern besucht, in denen Hunderte von Aktivisten einer humanitären Flottille unter demütigenden Bedingungen festgehalten werden, hat internationale Kontroversen und sogar Ablehnung innerhalb der israelischen Regierung ausgelöst.

Die israelischen Behörden teilten mit, dass sich 430 Aktivisten von Booten der Global Sumud Flottille befanden, die die Türkei verlassen und am Montag und Dienstag festgenommen wurden. Ben Gvirs Video zeigt die unmenschlichen Bedingungen, unter denen die Aktivisten illegal festgehalten werden, kniend mit hinter dem Rücken gefesselten Händen, einige unter der Sonne, und andere werden von Beamten misshandelt und misshandelt.

Das Video sorgte international für Empörung, und Spanien, Frankreich, Italien, Irland oder Kanada riefen ihre israelischen Botschafter auf, um die sofortige Freilassung ihrer von Israel festgehaltenen Staatsangehörigen zu fordern. Doch das Video sorgte auch für Unruhe innerhalb der israelischen Regierung.

Außenminister Gideon Sa'ar sagte, Ben Gvir habe "mit dieser beschämenden Aktion absichtlich dem Staat Schaden zugefügt und nicht zum ersten Mal" und habe "enorme, professionelle und erfolgreiche Bemühungen vieler Menschen von IDF-Soldaten über Mitarbeiter des Außenministeriums bis hin zu vielen anderen hervorragenden Persönlichkeiten vergeudet". während Premierminister Benjamin Netanjahu sagte: "Die Art und Weise, wie Minister Ben Gvir mit den Flottillenaktivisten umgegangen ist, entspricht nicht den Werten und Normen Israels", obwohl er sagte, "Israel habe jedes Recht, provokative Flottillen von Hamas-Terroristen daran zu hindern, unsere Hoheitsgewässer zu betreten und Gaza zu erreichen".

Die Aktivisten sollen nun wie bei früheren Flottillen in den kommenden Tagen freigelassen werden, doch es gibt Berichte, dass einige Aktivisten tagelang in israelischen Gefängnissen festgehalten wurden und einige vor ihrer Freilassung gefoltert wurden. Netanjahu sagte, er habe die Behörden angewiesen, "Provokateure so schnell wie möglich abzuziehen".