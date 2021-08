Video bringt euch den Musikgenuss von Marvel's Guardians of the Galaxy näher

HQ

Die Guardians of the Galaxy haben schon viele spannende Abenteuer erlebt, doch Star-Lord und seine Crew harmonieren am besten, wenn sein ikonischer Kassettenrekorder den Ton vorgibt. Square Enix und das Team von Eidos Montreal wissen das natürlich und deshalb wollen sie im heutigen Entwicklertagebuch ausführlicher über diesen wesentlichen Teil des Universums sprechen.

Senior Audio Director Steve Szczepkowski erklärt uns im neuen Video, wie Richard Jacques' Original-Soundtrack vom Spiel aufgegriffen wird und welche Rocksongs er selbst für das Spiel komponiert hat. Um die musikalische Front von Marvel's Guardians of the Galaxy zu stärken, lässt sich Marvel nicht lumpen und zahlt sogar einige teure Lizenz-Songs aus den Achtzigern, damit ihr euch voll und ganz dem Spielfluss hingeben könnt.

Es ist genau eine Woche her, seit wir das erste Entwicklertagebuch zu Marvel's Guardians of the Galaxy erhalten haben. In dieser Pilotfolge sprach das Team Charakter-Designs an, was für viele Fans ein wichtiges Thema ist, um sich mit ihren Helden verbunden zu fühlen. Am 26. Oktober erscheint der Titel auf PC, Playstation und Xbox.