Video: Bounty of Blood verwandelt Borderlands 3 in modernen Western

Wer am Wochenende noch nichts zum Spielen hat, der kann ja mal nachschauen, ob ihr vielleicht den Season Pass von Borderlands 3 gekauft habt. Das Game wurde diese Woche mit der dritten Erweiterung verstärkt, die ab sofort auf allen Plattformen verfügbar ist. Bounty of Blood heißt das stark vom Wilden Westen geprägte Paket, das einen neuen Fahrzeugtypen, eine höhere Level-Obergrenze und natürlich jede Menge süßer Beute für treue Kammerjäger bereithält. Der neue Launch-Trailer zeigt euch einen Ausschnitt des Irrsinns, der euch mit Bounty of Blood bevorsteht:

