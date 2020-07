Video bestätigt Start der fünften Saison von Call of Duty: Warzone am 5. August

In den letzten Tagen gab es Gerüchte, dass die fünfte Content-Staffel von Call of Duty: Modern Warfare und Call of Duty: Warzone kommende Woche erscheint und genau das wird auch passieren, wie am Abend bestätigt wurde. Infinity Ward hat uns einen neuen Trailer präsentiert, der einerseits eine Militärgruppe namens Shadow Company einführt (die zu Beginn der fünften Saison am 5. August verfügbar sein wird) und andererseits einige Hinweise zu den Änderungen an der Karte preisgibt.

Damit ihr die nächsten Tage nicht vor Langeweile umkommt, hat Activision an diesem Wochenende die EP-Verteilung in ihren Militär-Shootern angekurbelt. Vom 31. Juli bis zum 3. August erhaltet ihr doppelte Erfahrungspunkte in Call of Duty: Warzone und Modern Warfare. Das ist praktisch, da nur noch eine Woche zum Abschluss des vierten Battle-Passes bleibt. Doppel-XP bekommt ihr alle Waffen und die Level-Progression im Battle Pass.