Video bereitet Hüter aus Destiny 2 auf Shadowkeep-Launch vor

In einer Woche beginnt in Destiny 2 eine neue Ära. Die Shadowkeep-Erweiterung führt Bungies Loot-Shooter auf den Mond, wo wir mit den Alpträumen von Eris Morn konfrontiert werden und die Dunkelheit erneut zurückdrängen müssen. Treue Hüter dürfen sich auf viele bekannte Gesichter aus dem ersten Spiel und auf zusätzliche Aktivitäten und Inhalte freuen. Der neue Launch-Trailer umreißt die größten Neuerungen noch einmal in knapper Form, besonders interessant dürften die Überarbeitungen am Loot-System sein. Einen Ausblick auf die frischen Raid- und Strike-Inhalte gibt es ebenfalls, stellt euch also darauf ein, dass eure Freunde bald wieder Destiny spielen werden. Ab dem 1. Oktober wird Destiny 2 kostenlos auf allen Plattformen spielbar, um auf Shadowkeep zuzugreifen, müsst ihr allerdings zahlen.

