Video bereitet Fans von Call of Duty: Warzone auf neues Spiel und Staffel 5 vor

Die Entwickler von Call of Duty lassen sich in diesem Jahr viel Zeit mit der Ankündigung ihres nächsten Spiels, wahrscheinlich weil es für viele völlig undenkbar ist, dass sie Activision Ende des Jahres kein Geld für einen neuen Ego-Shooter in den Rachen stopfen. Im Vorfeld der Gamescom hat das jährliche Suchen nach versteckten Hinweisen aber nun doch begonnen.

Am Abend ist ein Trailer veröffentlicht worden, der auf die fünfte Update-Staffel von Call of Duty: Black Ops Cold War und Call of Duty: Warzone hinweist. Darin wird eigentlich nur bestätigt, dass die letzte Phase von Stitchs Plan am 12. August beginnen wird. Nachdem ihr euch die neue Operatorin namens Kitsune (die übrigens eine Art Gedankenkontrolle beherrscht?) angesehen habt, solltet ihr den japanischen Text im Hintergrund genauer betrachten.

Aufmerksame Fans haben beim Studieren des Materials erkannt, dass Teile des Textes "Vanguard is coming" bedeuten sollen. Vanguard soll angeblich der Titel vom kommenden Call of Duty sein, der Premium-Call-of-Duty-Erfahrung, die Activision Blizzard gestern Abend in ihrem Finanzbericht für Ende des Jahres bestätigte.

Natürlich erwarten viele Spieler, dass wir ähnliche Teaser in den kommenden Wochen von Infinity Ward erhalten. Bis das diesjährige Call of Duty vollständig enthüllt wird, vergehen also höchstens noch ein paar Wochen. Konzentrieren wir uns aber auch ein wenig auf die Gegenwart, da der neue Trailer auch einige frische Waffen zeigt, die mit der fünften Content-Staffel in die aktuelle Ego-Shooter-Erfahrung gelangen: