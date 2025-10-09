Victoria Beckham gab ein Vermögen für diesen einfachen Büroartikel aus

HQ

Victoria Beckhams Netflix-Doku ist gerade erschienen und lüftet den Vorhang für neue Details über ihr Mode- und Beauty-Imperium und enthüllt überraschende Aspekte ihrer Ausgabegewohnheiten. Eine der unerwartetsten Enthüllungen ist, dass Victoria selbst in Zeiten finanzieller Anspannung viel in scheinbar kleine Luxusgüter investierte, einschließlich ihrer Büropflanzen, die Berichten zufolge mehr kosteten, als die meisten erwarten würden. Wie sie mitteilte, war das Unternehmen "zig Millionen in den roten Zahlen", und ein bemerkenswerter Kostenfaktor waren die Büropflanzen: "Weil sie Pflanzen liebt. Und es kostete etwa 70.000 Pfund pro Jahr. Und dann kam jemand, um die Pflanzen zu gießen", erzählte ihr Geschäftspartner. Was halten Sie davon? Die Episode gibt einen genaueren Einblick in Victoria Beckhams Leben und Werk. Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie sich die vollständige Dokumentation unter folgendem Link ansehen. Go!