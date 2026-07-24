Victor Wembanyama besitzt "eine andere Art von Intelligenz, die im Sport selten zu finden ist", sagt Filmregisseur Anthony Marciano

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Victor Wembanyama hat vielleicht nicht die NBA-Finals mit den San Antonio Spurs gewonnen, da sie Spiel 5 gegen die New York Knicks verloren, aber diese Enttäuschung ist nur ein Stolperstein für den 22-Jährigen, einen äußerst beliebten Spieler in der NBA-Welt, besonders in Frankreich, und wurde gerade als Coverstar des NBA 2K27-Videospiels bestätigt.

Doch Wembanyamas Erfolgsgeschichte sowie die Geschichten anderer Akteure wie Rudy Gobert, Nicolas Batum oder Evan Fournier hätten ohne zwei Personen, Jérémy Medjana und Bouna Ndiaye, zwei Agenten, die nun Gegenstand eines wunderschönen Films, The American Dream (Le Rêve américain), nicht existiert hätten.

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In einem Interview mit Regisseur Anthony Marciano vor der Veröffentlichung des Films in Spanien am 24. Juli (er wurde bereits im Februar in Frankreich veröffentlicht), sagte der Regisseur, dass der Film wirklich von Freundschaft handelt, von Werten, die auch Wembanyama teilt. Für ihn ist er eine andere Art von Star:

"Er ist eine unglaubliche Inspiration für junge Menschen, weil er ein gutes Beispiel gibt", sagte Marciano. "Er ist ein Spieler, der sich sehr gut benimmt, der nachdenklich ist, der sympathisch ist, der sich für viele Dinge interessiert, der Bücher liest, der Schach spielt, der andere Spieler respektiert und viele Tugenden besitzt, die zeigen, dass Erfolg im Leben nicht darin besteht, die neueste Uhr zu haben oder das neueste Auto zu fahren."

Marciano bezieht sich wahrscheinlich auf den Moment, als Wemby von Nikola Jokic gehänselt wurde, weil er während der Pausen des All-Star-Matches 2025 ein Buch mitnahm und las. "Ich finde, er ist ein fantastisches Vorbild für junge Leute. Du musst deinen Ferrari nicht zeigen; Schach zu spielen und ein Buch zu lesen ist ebenfalls sehr wichtig."

Marciano fügt hinzu, dass Wemby, der Schlüssel zum Erfolg Frankreichs bei den Olympischen Spielen 2024 war, dazu beigetragen hat, den Sport populärer zu machen und er "die Menschen zum Träumen bringt." Denn über das Feit hinaus, dass er ein Sportler mit technischen Fähigkeiten ist, ist er eine besonnene Person, die sich für vieles interessiert, menschliche Werte hat, Respekt hat und eine andere Art von Intelligenz besitzt, die in Sportarten, die sehr auf diesen Aspekt fokussiert sind, selten zu finden ist."

Unser vollständiges Interview mit Anthony Marciano, Regisseur von The American Dream, können Sie hier lesen.