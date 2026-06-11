Victor Wembanyama sagt: "Es tut weh", bleibt aber nach der NBA-Demütigung optimistisch

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Victor Wembanyama "konnte nicht wirklich erklären", was ihnen im NBA-Finalspiel gegen die New York Knicks passiert war, als sie eine 29-Punkte-Führung verspielten und dem lokalen Team in New York das größte Comeback in der Geschichte der NBA-Finals ermöglichten, das Spiel mit 107:106 gewannen und im Finale weiterhin mit 3:1 führten: wenn sie ein weiteres Spiel gewinnen, werden sie zum ersten Mal seit 1973 NBA-Meister.

"Wir waren in der zweiten Halbzeit eindeutig nicht besonders hungrig. Es war natürlich schmerzhaft. Wir haben zu hart gearbeitet und unsere Führung aufgegeben. So einfach ist das. "Es tut einfach weh", sagte der französische Star, der 24 Punkte und 13 Rebounds hinzufügte, aber nur 9 von 25 Würfen aus dem Feld erzielte, und das Team, das die Knicks anfing, erzielte in der zweiten Halbzeit nur 30 Punkte.

Wemby ist jedoch optimistisch und glaubt, dass dies dem Team helfen kann, stärker zurückzukommen. "Es wird in zwei Richtungen ausgehen, eine schlechte und eine gute. Der Schlechte wäre aufzugeben, der Gute würde durch das hier stärker werden und gemeinsam mehr werden, und das ist es, was wir tun werden."

Die Spurs kehren für Spiel 5 am Sonntag um 14:30 Uhr CEST um 13:30 Uhr BST nach San Antonio zurück. Sie haben keine Fehlertoleranz und müssen drei Spiele in Folge gewinnen, wenn sie die Meisterschaft gewinnen wollen.