Victor Lindelöf, Verteidiger von Manchester United, verließ das Spiel am vergangenen Donnerstag aufgrund eines schweren Unfalls seines Sohnes

Am vergangenen Donnerstag, im Europa-League-Spiel gegen Lyon, das Manchester United heldenhaft mit drei Toren in der Verlängerung gewann, verschwand der schwedische Verteidiger Victor Nilsson Lindelöf in der Halbzeitpause aus dem Old Trafford. Er saß auf der Bank, aber seine Abwesenheit war immer noch berüchtigt, und Trainer Ruben Amorim sagte lediglich, dass er aus persönlichen Gründen gegangen sei.

Jetzt hat Victors Frau, Maja Nilsson Lindelöf, enthüllt, was passiert ist: Ihr dreijähriger Sohn hatte einen schweren Unfall. Eine Stunde vor Spielbeginn fiel er in die Glastreppe. Anscheinend war seine Stirn "in zwei Teile gespalten" und er musste sich einer plastischen Operation unterziehen, um seine Stirn zu reparieren. Nach zwei Tagen im Krankenhaus wurde der Junge, Francis, entlassen, und abgesehen von einer großen Narbe wird es ihm gut gehen.

"Er ist ein Wikinger. Er ist wieder normal. Alle waren so besorgt, aber er macht weiter, als wäre nichts passiert", sagte Maja via Daily Mirror.