Vi hat im ersten Clip von Arcane Staffel 2 nichts zu verlieren

HQ

Nach den Ereignissen von Arcane Season 1 kann man mit Sicherheit sagen, dass es für Vi nicht allzu gut gelaufen ist. Ihre aufkeimende Romanze mit Caitlyn scheint am Ende zu sein, und ihre Schwester versucht, eine Art Revolution anzuführen. So bleibt ihr die Möglichkeit, eine Boxkarriere zu verfolgen und sich mit dem Alkoholismus zu beschäftigen.

Wie ihr im Clip "Nothing to Lose" unten sehen könnt, erweist sich Vi als Champion-Kämpferin. Sie tut nicht viel anderes als Sport zu treiben und zu trinken, aber letzteres führt dazu, dass sie Visionen von Caitlyn und Jinx hat. Im Laufe des Clips verschlechtert sich ihre psychische Gesundheit vollständig.

Nach dem Clip erhalten wir einen Blick auf den Trailer, den wir Anfang des Jahres gesehen haben, mit der Bestätigung, dass Arcane Season 2 in drei Teilen veröffentlicht wird. Akt 1 erscheint am 9. November, Akt 2 kommt am 16. und Akt 3 wird alles am 23. abschließen.