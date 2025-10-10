Veteran Halo Art Director hinterlässt Serie mit ominöser Botschaft

HQ

Der erfahrene Art Director von Halo, Glenn Israel, hat seine Farben und seinen Block eingepackt und ist bereit, sich auf den Weg zu grüneren Gräsern zu machen. Er hatte siebzehn Jahre lang an Halo gearbeitet und dennoch kürzlich in einem Beitrag auf seinem LinkedIn bekannt gegeben, dass er 343 Industries (oder Halo Studios, wie wir sie jetzt nennen würden) verlassen hat.

In dem Beitrag hinterlässt Israel eine ziemlich unheilvolle Nachricht, die darauf hindeutet, dass er irgendwann im nächsten Jahr die Wahrheit darüber enthüllen kann, warum er Halo hinter sich gelassen hat. "Ab heute und nach siebzehn langen Jahren trage ich offiziell nicht mehr zum Halo-Universum bei. Im Moment kann ich nicht viel mehr sagen, aber ich beabsichtige, diese spezielle Geschichte in ihrer Gesamtheit zu teilen, wenn es im nächsten Jahr absolut sicher ist, dies zu tun. In der Zwischenzeit habe ich eine Botschaft für jeden und jeden, der sie hören muss", schrieb er.

"Ich weiß, dass der Zustand unserer Branche katastrophal erscheint, aber vergessen Sie nie, dass Sie *frei wählen* können. Keine Illusion von Sicherheit, kein Versprechen von Reichtum, Ruhm oder Macht ist es wert, deine Gesundheit, deine Würde, deine Ethik oder deine Werte zu verspielen - und niemand kann dich dazu zwingen. Bleiben Sie stark, nehmen Sie Beweise auf, wenn nötig, und finden Sie heraus, wo Sie hingehören."

Es scheint, dass Israel von seiner Entscheidungsfreiheit Gebrauch gemacht hat, indem er Halo hinter sich gelassen hat, obwohl wir die ganze Geschichte wahrscheinlich erst erfahren werden, wenn eine Klausel in seinem Vertrag im nächsten Jahr ausläuft. Bis dahin können wir nur spekulieren.