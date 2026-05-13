Die erfahrene Comiczeichnerin Simone Bianchi würde "definitiv gerne eine neue Adaption von Elektra sehen"

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Während unserer Zeit bei Comicon Napoli in diesem Jahr hatten wir das absolute Privileg, mit einer ganzen Reihe von Comic-Ikonen und Legenden zu sprechen, darunter erneut die Künstlerin Simone Bianchi. Mit Credits an verschiedenen Marvel- und DC-Geschichten, die auf vielen der berühmtesten Helden und Schurken der beiden Titanen basieren, ist Bianchi unglaublich erfahren und vertraut mit allem, was mit Comics zu tun hat.

Zu diesem Zweck haben wir während des Interviews Bianchi gefragt, welche Charaktere er sich für Film, Fernsehen oder Videospiele wünschen würde, woraufhin er drei Charaktere/Teams darlegte, die in seinen Augen reif für eine Adaption sind.

Zunächst sagt Bianchi, dass der Hauptact von Avengers: Doomsday immer ganz oben auf seiner Liste stand.

"Erstens, ich werde ihn sehr bald sehen, das ist Doom, und ich kann es kaum erwarten. Ich finde, er ist eine großartige Figur. Er lässt uns Künstlern viel Raum, uns allen eine andere Interpretation des Kostüms, der Maske zu geben. Wir zeichnen alle verschiedene Masken, was ich großartig finde."

Aufbauend darauf weist er darauf hin, dass die Inhumans etwas Zeit im Rampenlicht verdienen und wirkungsvollere Adaptionen bieten als die TV-Serie und Black Bolts kurzer Auftritt in Doctor Strange im Multiversum des Wahnsinns.

"Und wieder Inhumans. Sie haben es mit der TV-Show versucht. Ich glaube, sie... Ich habe tatsächlich ein bisschen Kostümdesign für die TV-Show gemacht. Ich mit zwei anderen Künstlern, sehr enge Freunde von mir, sehr gute Künstler. Sie haben einfach... Ich denke, sie haben zu viel Vorproduktion gemacht. Es hätte schneller, präziser, frischer gehen sollen. Aber wie gesagt, ich würde die Inhumans gerne auf der großen Leinwand sehen und alle fünf, sechs von ihnen. Auch Lockjaw. Ich liebe diese Charaktere einfach."

Abschließend hob Bianchi hervor, dass einem von Daredevils engsten Verbündeten und Antagonisten mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte.

"Vielleicht würde ich definitiv gerne eine andere Version sehen, vielleicht etwas futuristischer von Elektra. Elektra ist so eine großartige Figur. Mein Freund Frank Miller ist gerade aufgetaucht. Ich denke, er hat die beste weibliche Figur der letzten 30 Jahre Comics erfunden. Und ich würde es auf jeden Fall lieben... Ich liebe, was mein Freund Jeph Loeb mit der Netflix-Serie gemacht hat, aber ich liebe es auch, eine völlig andere Richtung für diese Figur zu sehen."

Mehr von Bianchi finden Sie im vollständigen Interview mit dem Comic-Veteranen unten.