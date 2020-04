Verzögerung bei Trackmania auf PC

Eigentlich sollte in zwei Wochen das aktuelle Kapitel von Trackmania auf dem PC starten, ein Remake/Reboot von Trackmania Turbo. Ubisoft hat uns am Nachmittag allerdings über eine Verzögerung informiert, denn das Arcade-Rennspiel wird neuerdings am 1. Juli digital auf Steam und im Epic Games Store bereitstehen. Als Grund nannte der Publisher die Umstellung auf die Heimarbeit, wodurch der interne Zeitplan durcheinandergewirbelt wurde. Dass das französische Team von Ubisoft Nadeo jetzt erst einmal die Beine hochlegen wird, davon ist nicht auszugehen, denn in der offiziellen Pressemitteilung schreibt der Entwickler, dass alle Standbeine des Spiels von der zusätzlichen Zeit und Arbeit profitieren werden. Als kleine Entschädigung gibt es heute einen ersten Blick auf die spielerischen Qualitäten des Titels:

