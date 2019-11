Verzögert sich Kerbal Space Program 2?

Kerbal Space Program 2 ist die Fortsetzung einer Weltraumsimulation mit verrückten, grünen Marsmenschen und es wurde in diesem Jahr im Zuge der Gamescom angekündigt. Das Game sollte ursprünglich im Sommer des kommenden Jahres Schwachsinn anstellen, allerdings hat Publisher Take-Two den Titel nun etwas zurückgestellt. Entwickler Star Theory Games solle sich laut dem Firmenpräsidenten Karl Slatoff zusätzliche Zeit nehmen, um das Spielerlebnis "so großartig wie möglich zu gestalten", erklärt PC Gamer.

Im aktuellen Finanzbericht wurde der Ableger für das "Geschäftsjahr 2021" gelistet, das vom 1. April nächsten Jahres bis zum 21. März 2021 reicht. Das ursprüngliche Zeitfenster ist in diesem großzügigen Rahmen zwar noch immer enthalten, der Ton klingt allerdings so, als gebe es eine kleine Verzögerung. Take-Two ist übrigens das Mutterunternehmen des Videospielverlags Private Division, die Kerbal Space Program 2 betreuen. Der Titel ist für die Plattformen Xbox One, Playstation 4 und PC gelistet.

