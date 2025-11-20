Verwendet Putin KI? Der Kreml beantwortet diese Frage

HQ

Wenn Sie sich jemals gefragt haben, ob Putin einen KI-Sidekick hat, der ihm beim Führen Russlands ins Ohr flüstert, fragen Sie sich das nicht mehr – zumindest laut dem Kreml. Beamte bestätigten diese Woche, dass Putin selbst tatsächlich nicht an KI-Tools herumbastelt. Brunnen... tatsächlich überlässt er die schwere KI-Arbeit dem Personal, das für ihn arbeitet.

Während seiner jährlichen Fragerunde mit Bürgern (über Reuters) enthüllte der Kremlsprecher Dmitri Peskov, dass KI dabei half, die Flut von Fragen zu sortieren. Auch wenn Putin nicht persönlich mit Chatbots kommuniziert oder einen Algorithmus bittet, seine Reden zu entwerfen, tut es sein Team definitiv und spart ihm wahrscheinlich eine Menge Zeit.

Unterdessen behält Putin weiterhin die KI-Grenze im Auge. Gestern forderte er eine nationale Arbeitsgruppe zur Entwicklung hausgemachter generativer KI-Modelle und stellte dies als einen Schlüsselschritt zum Schutz der "russischen Souveränität" dar. "Für Russland ist es eine Frage nationaler, technologischer und wertbasierter Souveränität", sagte er bei AI Journey, Russlands Flaggschiff-KI-Veranstaltung.

Und um sicherzugehen, dass er die Party nicht verpasst, trat sogar ein tanzender KI-Roboter für ihn auf einer Tech-Ausstellung auf. Da haben Sie es: Putin loggt sich nicht persönlich in KI ein, aber die Maschinen übernehmen hinter den Kulissen immer noch einen Teil der schweren Arbeit (und sogar etwas Tanz). Für das Tanzen musst du dir den folgenden Link ansehen. Go!