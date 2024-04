Verwenden Sie Ihre kabellosen Kopfhörer überall mit dem AirFly Pro von Twelve South

HQ

Während Audiobuchsen und Aux-Anschlüsse mit moderner Technologie immer seltener werden, gibt es immer noch viele vorhandene Technologien und Gadgets, die diese Funktion unterstützen. Da ältere oder weniger offene Systeme dem Potenzial von kabellosen Kopfhörern standhalten, hat Twelve South ein praktisches Kit entwickelt, mit dem Sie jeden kabellosen Kopfhörer über ein Adaptersystem an breitere Geräte anschließen können.

Das AirFly Pro ist der Name dieses Geräts und dient im Wesentlichen als drahtloser Adapter, der über ihre Audiobuchse mit anderen Geräten verbunden wird, damit Sie sie mit Ihren drahtlosen Kopfhörern hören können. Für diejenigen, die häufig in Flugzeugen unterwegs sind, oder für alle, die ihre kabellosen Kopfhörer beispielsweise mit einem Laufband im Fitnessstudio verbinden möchten, gibt es an diesem System viel zu schätzen.

Schauen Sie sich unten die neueste Folge von Quick Look an, in der unser eigener Magnus eine Reihe von Fakten und Gedanken über das AirFly Pro und wie es in der Praxis funktioniert, teilt.