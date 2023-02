Verwenden des Smartphones als Xbox-Fernbedienung

HQ

Konsolen sind nicht mehr nur für Spiele gedacht und das schon lange nicht mehr. Für viele Konsolenbesitzer ist beispielsweise das Konsumieren von Filmen und Fernsehsendungen über ihr Gerät, sowohl physisch als auch gestreamt, eine Selbstverständlichkeit.

Dies mit einem Controller zu tun, ist jedoch nicht ganz bequem. Sie neigen zum Herunterfahren, können leer sein und sind nicht intuitiv zu bedienen. Glücklicherweise sind separate Fernbedienungen erhältlich, aber nicht jeder möchte in diese investieren.

Nun haben Google und Microsoft mit dem gerade veröffentlichten Februar-Update für Xbox-Konsolen eine Lösung dafür angekündigt, nämlich die Möglichkeit, die Google Home-App als Fernbedienung zu nutzen. Was Sie tun müssen, damit dies funktioniert, ist:

"Um zu beginnen, gehen Sie zur Google Home App auf Ihrem Telefon. Ziehen Sie nach unten, um Ihre Geräte zu aktualisieren, und tippen Sie auf die Xbox Konsole, um die Touch-Steuerung aufzurufen. Zu den Fernsteuerungsfunktionen gehören: Ein- und Ausschalten, Richtungsnavigation, Navigieren nach Hause, Zurücknavigieren, Abspielen/Anhalten, Überspringen/Zurück, Lautstärke erhöhen/verringern, Stummschalten/Stummschaltung aufheben und Spielclip aufnehmen."

Weitere neue Funktionen im Februar-Update sind verbesserte Energieeinstellungen, damit Ihre Xbox weniger Strom verbraucht (was sowohl Geld als auch die Umwelt spart). Microsoft erklärt, dass "Shutdown (Energieeinsparung) den Stromverbrauch im Vergleich zur Schlafenergieoption um das bis zu 20-fache senkt", was hervorragend klingt.

Sie haben jetzt auch die Möglichkeit, über eine Historie in frühere Gruppen (Partys) zurückzukehren, in denen Sie waren, z. B. wenn Sie eine Gruppe verlassen haben, um mit dem Hund spazieren zu gehen, zu essen oder etwas anderes. Sie müssen nicht nach Leuten suchen, die in der Gruppe sind und Sie einladen, und können leicht sofort wieder beitreten, was auch praktisch ist, wenn Sie zwischen Gruppen wechseln möchten.

Weitere Informationen zu all diesen und anderen Neuigkeiten finden Sie im Februar-Update auf Xbox Wire.