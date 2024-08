Verwandeln Sie Ihren Starfield Buggy in einen NASA-Mondrover

HQ

Am Dienstagabend fand das Livestream-Event Opening Night Live statt, mit dem die Gamescom-Messe offiziell eröffnet wurde. Eine der vielen Überraschungen, die wir erlebten, war, dass Bethesda einen kostenlosen Buggy für Starfield nicht nur angekündigt, sondern auch veröffentlicht hat, mit dem das Erkunden großer Landflächen viel mehr Spaß macht.

Und es dauerte nicht lange, bis die Modder das mitbekamen. Wie Rebs Gaming feststellte, gibt es bereits mehrere Alternativen zum REV-8-Buggy. Über Nexus Mods kannst du jetzt herunterladen, was du brauchst, um den REV-8 zum Beispiel in den Lunar Rover der NASA oder einen klassischen blauen Jeep zu verwandeln.

Wir gehen davon aus, dass in den kommenden Tagen weitere Optionen hinzukommen und können nach dem Test sagen, dass es geradezu seltsam ist, dass dieses schöne Fahrzeug nicht von Anfang an dabei war, weil es die Möglichkeiten, das Tempo und die Abwechslung so sehr erhöht.

Hast du selbst Starfield gespielt und dich in REV-8 herumtreiben lassen?