Verwandeln Sie Ihre Xbox in einen Southern Comfort PEZ-Spender

Seltsames Konsolenzubehör war in der Vergangenheit viel häufiger anzutreffen, als die Leute Tanzmatten, Plastikgitarren, Maraccas, Angelruten, leichte Waffen und andere Dinge zu Hause herumliegen hatten. Heute ist er etwas seltener, aber manchmal gibt es einen flüchtigen Blick darauf und Southern Comfort (ja, der Likör mit Orangengeschmack) überrascht jetzt mit etwas sehr Ungewöhnlichem.

Sie haben etwas angekündigt, das sie SoConsole für Xbox Series X nennen. Hinter dem Namen verbirgt sich ein Spender mit kleinen Flaschen mit fünf Zentilitern Southern Comfort. Die Idee ist, dass Sie Ihre SoConsole an Ihre Xbox Series X anschließen und anschließend die kleinen Flaschen mit einer Fernbedienung bestellen können.

Was die Zielgruppe betrifft, so heißt es in der Pressemitteilung, dass es "für erwachsene Gamer entwickelt wurde, die sich nach Spannung und den neuesten technischen Disruptionen sehnen", und Sie können Ihr Gerät hier für 50 US-Dollar bestellen (vorausgesetzt, Sie sind volljährig).

Schauen Sie sich das Video und die Bilder unten an, um zu sehen, wie dieses skurrile Produkt funktioniert.

Danke TrueAchievements