Verwandeln Sie Ihr Fahrrad in ein eBike mit dem Umbausatz von Swytch

Cardio-Übungen können ein massiver Schmerz sein, aber glücklicherweise gab es in den letzten Jahren eine großartige Möglichkeit, dies in Form von eBikes zu bekämpfen. Dies sind Fahrräder mit Motoren, die verwendet werden können, um das Fahrrad tatsächlich anzutreiben, während Sie durch das Treten aufgeladen werden. Aber da diese ziemlich teuer sein können, sind sie nicht immer die zugänglichsten Optionen.

Das Technologieunternehmen Swytch hat eine Lösung für diese Probleme in Form eines Umrüstsatzes gefunden, mit dem Menschen ihre Hybridfahrräder mit einem leicht anschließbaren Satz von Motoren, Batterien und Steuerungssystemen in ein eBike verwandeln können.

Um zu sehen, wie sich dieses System in der Praxis entwickelt, haben wir das Umbaukit von Swytch in die Hände bekommen und als Teil der neuesten Episode von Quick Look damit herumgespielt. Sehen Sie sich unbedingt das Video unten an, um zu sehen, ob diese eBike-Lösung für Sie geeignet ist.